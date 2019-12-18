Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане в этом году

За десять месяцев текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 46 403 смерти.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года уровень смертности на 1000 человек населения упал с 5,9 до 5,6.

За январь-октябрь текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 51 735 браков и 14 281 развод. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков увеличилось с 6,2 до 6,3, а разводов - с 1,5 до 1,7.