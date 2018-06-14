Обнародована численность проживающих в Азербайджане в соцучерждениях

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения состоялось совещание по вопросам усовершенствования работы учреждений соцуслуг и реабилитации, повышения качества оказываемых в данной сфере услуг.

Как сообщили Report, в отделе по связям с общественностью министерства, министра труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, что одним из проявлений заботы президента Ильхама Алиева к социальной сфере является значительное расширение сети соцуслуг реабилитации, создание в регионах реабилитационных центров для лиц с инвалидностью и создание в Баку соцучреждений для не имеющих места жительства не достигших совершеннолетия лиц.

Министр отметил, что сейчас в учреждениях соцуслуг за государственный счет проживают 1300 человек, из них 290 детей с ограниченными возможностями здоровья.

С.Бабаев подчеркнул, что на по поручению главы государства в последние годы выполняются важные работы для создания реабилитационный инфраструктуры на основе самых современных требований.

Министр отметил важность усовершенствования лечебно-восстановительных процедур, повышения квалификации врачей-реабилитологов, в целом создания механизма, ведущего в получению конкретных эффективных результатов в данной сфере. С.Бабаев сказал, что основной целью работ в сфере социальных и реабилитационных услуг является вернуть этих людей к жизни, в общество.

На совещании детально обсудили деятельность учреждений соцуслуг и реабилитации, было решено составить программу мероприятий на основе предложений, передающих стратегический подход к повышению качества оказываемых услуг, руководителям соответствующих делений министерства даны поручения.