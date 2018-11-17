Обнародована численность населения Азербайджана

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, с начала года население страны возросло на 61160 человек и по состоянию на 1 октября 2018 года составило 9 959 245 человек. На каждый квадратный километр приходится 115 человек.
52,9% от общей численности населения проживает в городах, 47,1% - в селах. 49,9% составляют мужчины, 50,1% - женщины.
Aynur OsmanqızıАвтор новости