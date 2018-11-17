Обнародована численность населения Азербайджана

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, с начала года население страны возросло на 61160 человек и по состоянию на 1 октября 2018 года составило 9 959 245 человек. На каждый квадратный километр приходится 115 человек.

52,9% от общей численности населения проживает в городах, 47,1% - в селах. 49,9% составляют мужчины, 50,1% - женщины.