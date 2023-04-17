Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 марта 2023 года составила 10 135 373 человека (без учета населения на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент).

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 марта 2023 года составила 10 135 373 человека (без учета населения на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент).

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Численность населения на квадратный километр по стране составила 117 человек.

По данным, 54,6% населения составляют городские жители, 45,4% - сельские жители, 49,8% - мужчины и 50,2% - женщины. В настоящее время в среднем на каждые 1000 мужчин приходится 1010 женщин.

Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции за январь-февраль текущего года в стране было зарегистрировано 19 158 новорожденных и этот показатель составил 11,7 на 1000 человек населения. Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 53,2 процента, а удельный вес девочек - 46,8 процента.