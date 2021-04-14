Обнародована численность населения Азербайджана

Плотность населения на один квадратный километр составила 117 человек

Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, с начала года численность населения страны выросла на 7 994 человека, или на 0,1%, и по состоянию на 1 марта 2021 года достигла 10 127 127 человек.

Плотность населения на один квадратный километр составила 117 человек.

53,0% населения составляют городские жители, 47,0% - сельские жители, 49,9% - мужчины и 50,1% - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1002 женщины.