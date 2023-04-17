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Нуно Кейрос: Работаем с правительством Азербайджана по увеличению числа женских ресурсных центров 

Нуно Кейрос: Работаем с правительством Азербайджана по увеличению числа женских ресурсных центров  Программа развития ООН (ПРООН) совместно с правительством Азербайджана работает над увеличением количества женских ресурсных центров в стране.
Социальная защита
17 апреля 2023 г. 12:49
Нуно Кейрос: Работаем с правительством Азербайджана по увеличению числа женских ресурсных центров 

Программа развития ООН (ПРООН) совместно с правительством Азербайджана работает над увеличением количества женских ресурсных центров в стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос.

По его словам, данные центры предоставляют женщинам в сельской местности возможности для обучения, получения знаний о том, как они могут создать свой собственный бизнес, принимать решения и т.д.

"Сегодня мы видим реальные результаты сотрудничества между Швейцарским агентством развития и сотрудничества, Государственным комитетом Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей и ПРООН. Данный проект также соответствует национальной социально-экономической политике государства, так как способствует росту занятости и пр.",- сказал он.

Н.Кейрос подчеркнул, что сейчас в стране действуют 15 ресурсных центров, поддерживаемые ПРООН. Еще два центра поддерживаются со стороны государства. На данный момент ПРООН работает совместно с Азербайджаном над тем, чтобы увеличить число таких центров, чтобы больше женщин имело такие возможности.

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Версия на английском языке Nuno Queiros: UNDP working with Azerbaijan to increase number of women's resource centers
Версия на азербайджанском языке Nuno Queiroz: “Azərbaycan hökuməti ilə qadın resurs mərkəzlərinin sayının artırılması üzərində çalışırıq”

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