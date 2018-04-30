Новый министр создал комиссию по выдаче единовременной выплаты

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения создана комиссия для исполнении указа президента Азербайджанской Республики от 19 апреля 2018 года "О дополнительных мерах, связанных с улучшением социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, скончавшихся и объявленных скончавшимися ввиду того, что пропали без вести во время военных операций". Сегодня состоялось первое заседание комиссии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, что Указ подразумевает единовременную выплату в размере 11 тыс. манатов наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, скончавшихся и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года.

Министр отметил, что комиссия уточнила сроки для направления в соответствующие структуры обращений для составления общего списка лиц, охваченных Указом. Механизм прозрачного осуществления единовременных выплат будет уточнен в течение 1 месяца.

С.Бабаев выделил, что права наследников лиц будут признаны без препон в прозрачной форме. Кроме того, механизм выплаты с согласованием с другими соответствующими структурами, будет доступным и рациональным.

На заседании обсудили предстоящие работы комиссии, министром были даны соответствующие поручения.