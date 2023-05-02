Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за четыре месяца текущего года.

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за четыре месяца текущего года.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

В январе-апреле самым популярным среди мальчиков стало имя Угур. Этим именем названы 548 детей.

Помимо этого, 533 мальчика названы именем Али, 449 - Юсиф, 423 - Гусейн, 339 - Мухаммед, 300 - Рауль, 294 - Омар, 258 - Мурад, 231 - Адам и 200 – Айхан.

За январь-апрель 2023 года среди девочек первенство сохранило имя Захра, которым названы 476 детей.

Кроме того, 418 девочек названы Марьям, 352 – Айлин, 350 - Зейнаб, 323 - Фатима, 318 - Нилай, 304 - Айла, 299 - Мяляк, 257 - Инджи и 232 – Нурай.