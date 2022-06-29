Названы детали изменений в закон "О трудовых пенсиях"

В закон "О трудовых пенсиях" было внесено до 50 дополнений и изменений по 11 статьям.

В закон "О трудовых пенсиях" было внесено до 50 дополнений и изменений по 11 статьям.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Одно из них - новые льготы при выходе на пенсию лиц, занятых на вредных и тяжелых работах. Так, сумма требуемого пенсионного капитала для этих лиц сокращена на 30-38,5%. Благодаря этому изменению ежегодно право на пенсию будут получать в среднем дополнительно 1 000 человек.

С другой стороны, для лиц, которым назначена пенсия на льготных условиях, сокращен и ожидаемый срок выплаты пенсии, что приведет к увеличению размера начисленной им пенсии в среднем на 42-62 процента.

Новое изменение также позволяет предпринять новые шаги по усилению социальной защиты семей, потерявших главу семьи.

Еще одна новая поправка к закону "О трудовых пенсиях" предусматривает гуманный, льготный подход в отношении многодетных женщин (имеющих 5 и более детей), имеющих право на досрочную пенсию, матерей и отцов, имеющих детей с ограниченными возможностями, отцов и опекунов, воспитывающих детей в одиночку.

Новая редакция также содержит ряд других дополнений и изменений для совершенствования пенсионной системы.