    Названо количество получателей пенсий и ежемесячных пособий в августе

    Социальная защита
    • 19 сентября, 2025
    • 14:48
    В августе этого года 253 тыс. 293 человека получили пенсию по инвалидности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

    В ведомстве заявили, что в указанный период 224 тыс. 535 человек получали ежемесячное пособие, а 91 139 человек - президентскую пенсию.

    Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

