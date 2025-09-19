Названо количество получателей пенсий и ежемесячных пособий в августе

В августе этого года 253 тыс. 293 человека получили пенсию по инвалидности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

В ведомстве заявили, что в указанный период 224 тыс. 535 человек получали ежемесячное пособие, а 91 139 человек - президентскую пенсию.