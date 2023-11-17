Названо число родившихся в Азербайджане в этом году тройняшек и четверняшек

В январе - сентябре 2023 года в Азербайджане родились 2 574 двойни, 102 тройни, 4 четверни.

В январе - сентябре 2023 года в Азербайджане родились 2 574 двойни, 102 тройни, 4 четверни.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, в первые 9 месяцев 2023 года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции по стране было зарегистрировано 85 352 новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1 000 человек населения снизился с 12,4 до 11,2.

Среди рожденных удельный вес мальчиков составил 53,3%, а удельный вес девочек - 46,7 %. Из рожденных детей 2 574 были близнецами, 102 - тройнями и 4 - четвернями.