Назначен новый председатель Кюрдамирского районного отделения ГФСЗ

Кюрдамир. 4 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель Кюрдамирского районного отделения Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает центральноаранское бюро Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подписал в связи с этим соответствующий приказ.

Согласно приказу, Эльчин Шамсаддин оглу Абасов назначен председателем Кюрдамирского районного отделения ГФСЗ.

Отметим, что председатель Кюрдамирского районного отделения ГФСЗ Илькин Ибадулла оглу Ибрагимов был освобожден от занимаемой должности и направлен в Абшерон, его полномочия временно были поручены завсектором социальных пособий данной структуры Хамилю Хидаятову.