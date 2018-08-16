Кюрдамир. 16 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Кюрдамирского районного центра занятости Государственной службы занятости министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает аранское бюро Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Ильхам Огтай оглу Гамидов назначен директором Кюрдамирского районного центра занятости Государственной службы занятости.

Отметим, что И.Гамидов с 2008-го по 2017-ый год работал на должности директора Кюрдамирского районного центра занятости. До последнего назначения он работал консультантом в отделе по работе с документами и обращениями граждан Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Напомним, что до назначения И.Гамидова обязанности директора Кюрдамирского районного центра занятости временно исполнял Тахир Фархад оглу Исмайлов.