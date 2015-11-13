​Население Азербайджана в ближайшие 5 лет увеличится на 4%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Население Азербайджана к 2020 году достигнет 10 млн. человек. Как передает Report, об этом сообщил в ходе своего выступления на проходящем в Баку форуме HR Forum Baku 2015 заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

Он отметил, что это связано с экономическим развитием Азербайджана. По его словам, население Азербайджана молодое, 68,3% населения находится в трудоспособном возрасте.

"Количество трудовых резервов во всем мире равно 4,8 млрд. человек, в то же время, число безработных в мире на сегодняшний день составляет 205 млн. человек. Прогнозируется рост этого показателя. В 2019 году число безработных достигнет 220 млн. человек", - отметил замминистра.

Отметим, что сейчас население Азербайджана составляет 9,6 млн. человек.