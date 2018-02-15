Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Началось начисление трудовых пенсий на счета".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

Он отметил, что на первом этапе началось начисление пенсий жителей Баку, Сумгайыта и Абшерона: "На последующем этапе финансирование будет осуществляться в соответствии с графиком, то есть поэтапно по районам и городам. Так, будет реализовано начисление пенсий по районам вынужденных переселенцев, городам республиканского подчинения, другим районам, военнослужащим и лицам со специальным званием и, в целом, до конца месяца процесс выплаты пенсий будет полностью завершен".