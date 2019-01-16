Началось финансирование пенсий за январь

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начался процесс финансирования пенсий за январь.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Уже обеспечено финансирование пенсий по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской АР.

Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения приступил к финансовому обеспечению трудовых пенсий по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району и Нахчыванской АР.

Процесс выдачи пенсий за январь будет завершен в течение этого месяца.