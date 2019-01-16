 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началось финансирование пенсий за январь

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начался процесс финансирования пенсий за январь. 

    Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения. 

    Уже обеспечено финансирование пенсий по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской АР. 

    Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения приступил к финансовому обеспечению трудовых пенсий по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району и Нахчыванской АР. 

    Процесс выдачи пенсий за январь будет завершен в течение этого месяца. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi