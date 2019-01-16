Началось финансирование пенсий за январь

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начался процесс финансирования пенсий за январь.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Уже обеспечено финансирование пенсий по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской АР.
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения приступил к финансовому обеспечению трудовых пенсий по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району и Нахчыванской АР.
Процесс выдачи пенсий за январь будет завершен в течение этого месяца.
Aynur OsmanqızıАвтор новости