На прифронтовых территориях приступили к оформлению недвижимого имущества - ФОТО

Тертер. 13 мая. REPORT.AZ/ Государственный комитет по вопросам имущества приступил к массовому оформлению имущества граждан в прифронтовых населенных пунктах Тертерского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, кампания выдачи купчих организована в районном селе Мамырлы.
В кампании, проводимой сотрудниками комитета, около 200 жителям села документы были выданы через мобильные офисы. Были выданы предварительные купчии на приусадебные участки.
Кроме того, выданные районным жителям различными госструктурами в отдельные периоды государственные акты, свидетельства, ордера на квартиры, предоставленные при СССР приказы и другие документы в массовом порядке заменяются.
С учетом того, что кампания является социальным проектом, услуги производятся на бесплатной основе. Лишь мобильные услуги осуществляются на основе установленной законом госпошлины и платы за услуги.
Цель организации кампании в прифронтовом регионе заключается не только в оказании услуг жителям прифронтовых сел в регистрации недвижимого имущества, но и в обеспечении прав на собственность населения региона.
Отметим, что основное превосходство массовой кампании заключается в выдаче купчих непосредственно на местах и по принципу "единое окно".
Valeh DadaşovАвтор новости
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