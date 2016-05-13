На прифронтовых территориях приступили к оформлению недвижимого имущества - ФОТО

Тертер. 13 мая. REPORT.AZ/ Государственный комитет по вопросам имущества приступил к массовому оформлению имущества граждан в прифронтовых населенных пунктах Тертерского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, кампания выдачи купчих организована в районном селе Мамырлы.

В кампании, проводимой сотрудниками комитета, около 200 жителям села документы были выданы через мобильные офисы. Были выданы предварительные купчии на приусадебные участки.

Кроме того, выданные районным жителям различными госструктурами в отдельные периоды государственные акты, свидетельства, ордера на квартиры, предоставленные при СССР приказы и другие документы в массовом порядке заменяются.

С учетом того, что кампания является социальным проектом, услуги производятся на бесплатной основе. Лишь мобильные услуги осуществляются на основе установленной законом госпошлины и платы за услуги.

Цель организации кампании в прифронтовом регионе заключается не только в оказании услуг жителям прифронтовых сел в регистрации недвижимого имущества, но и в обеспечении прав на собственность населения региона.

Отметим, что основное превосходство массовой кампании заключается в выдаче купчих непосредственно на местах и по принципу "единое окно".