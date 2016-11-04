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    МВД провело в АМУ просветительское мероприятие, связанное с наркоманией

    Тунджай Аббасов призвал столкнувшихся с проблемой студентов обратиться на горячую линию МВД 102

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе министерства внутренних дел в Азербайджанском медицинском университете прошло просветительское мероприятие, связанное с наркоманией.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали представители Главного управления полиции г.Баку, отделения полиции Сураханского района, педагоги и студенты вуза.

    Выступивший ректор АМУ Сабир Алиев рассказал о вреде наркомании: "Решение проблемы наркомании занимает много лет. Иногда процесс заканчивается плачевно".

    Начальник 33-го отделения полиции Сураханского РУП, полковник-лейтенант полиции Тунджай Аббасов призвал столкнувшихся с проблемой студентов обратиться на "горячую линию" МВД 102 и заявил о важности информирования соответствующих отделений полиции. 

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