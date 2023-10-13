МВД и ANAMA обратились к гражданам в связи с минной угрозой

Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) еще раз призывают граждан проявлять ответственность и не ходить на территории, представляющие опасность.

Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) еще раз призывают граждан проявлять ответственность и не посещать территории, представляющие опасность.

Как сообщили Report в МВД, структуры рекомендуют гражданам придерживаться следующих правил:

- Не входить на опасные и незнакомые территории

- Использовать только привычные маршруты

- Остерегаться препятствий на дорогах или тропах

- Не трогать неизвестные предметы

Напомним, что сегодня в результате подрыва автомобилей на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района один человек погиб, еще один получил ранения. Отмечается, что в результате инцидента водитель автомобиля марки "Газель" Фамиль Ильяс оглу Абилов 1987 года рождения погиб, а водитель грузовика "КамАЗ" Намаз Набади оглу Байрамов 2000 года рождения получил ранения.