Могут ли граждане Азербайджана получить два иностранных паспорта? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Каждый мечтает о путешествии за границу без стресса от процедуры получения визы и потери времени. Граждане Азербайджана, часто выезжающие за рубеж, сталкиваются с некоторыми трудностями в связи с применяющейся в нашей стране однопаспортной системой. К примеру, лица, подавшие иностранный паспорт в посольство какой-либо страны на получение визы, не могут в период процедуры оформления визы отправиться в другую страну даже в срочном порядке. Еще одна проблема касается вероятности потери действующих виз в зарубежном паспорте при его замене на новый в связи с заполнением всех страниц и неимением места для проставления штампа.

Report разобрался со сложившейся ситуацией.

Ряд государств выдает своим гражданам два паспорта для их удобства. Внедрение многопаспортной системы, в первую очередь, продиктовано облегчением жизни людей в нынешнем быстротечном мире. Гражданин, представивший свой паспорт в соответствующие госорганы для прохождения определенных процедур или в посольство какой-либо страны для визового оформления, не теряя времени, может путешествовать по другому паспорту, не выбиваясь из ритма жизни.

В соседствующих с нами России и Турции уже применяется двухпаспортная система. Граждане России, часто выезжающие за рубеж по работе, могут одновременно получить два зарубежных паспорта. По мнению авторов данного законопроекта, второй паспорт может понадобиться, если человек выезжает в одну страну, при этом ему нужно получить визу и для поездки в другую страну, для чего требуется предоставить паспорт в консульский отдел, а также при посещении стран, конфликтующих между собой. Помимо этого, выдача второго паспорта способствует повышению доходной части федерального бюджета России.

В Азербайджане же ситуация иная, в стране все еще применяется однопаспортная система.

Еще одна проблема с зарубежным паспортом возникает при смене паспорта в связи с заполнением страниц, предназначенных для штампов. Остается неясной судьба срока виз, проставленных в старом паспорте и не утративших срока своего действия.

В отделе информационного обеспечения Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN) сообщили Report, что при выдаче нового общегражданского паспорта гражданину возвращают и прежний с активными визами, приведя в негодность первую страницу: "За получением или заменой общегражданского паспорта граждане могут обратиться в один из центров ASAN xidmət, независимо от места прописки".

Комментируя Report сложившуюся ситуацию,заявил, что документ, удостоверяющий личность гражданина, паспорт всегда должны быть при нем: "Наличие более одного паспорта создает вероятность его использования в различных местах. Именно по этой причине правительство противится введению двупаспортной системы. Разумеется, альтернатива есть всегда. При наличии оснований для срочного получения визы, возможно ее оформление в более короткий срок. В Азербайджане максимальный срок выдачи визы составляет две недели, однако при необходимости возможно ее выдача в срочном порядке в течение двух дней. Проблемы с оформлением визы возникают в связи с неправильным планированием".

По словам А.Мамедли, если станет возможным путешествие по удостоверению личности, как альтернатива внедрению двухпаспортной системы, проблема будет устранена значительно быстрее: "Иными словами, если удостоверения личности будут интегрированы в международную систему, то путешествовать будет гораздо проще".

Член парламентского комитета по правовой политике и госстроительству Таир Керимли заявил Report, что паспорт и документ, удостоверяющий личность, непременно должны быть при гражданине:

"Порой при необходимости, особенно в связи с зарубежными поездками, паспорта удерживаются в соответствующих структурах и организациях. Разумеется, в этом случае имеет место нарушение прав человека. При этом, поскольку у гражданина нет паспорта, он не может осуществить нужные дела".

По словам нашего собеседника, в ряде стран уже нет таких запретов: "Законодательство некоторых стран позволяет выдачу гражданам нескольких документов. Порой один гражданин обладает аж 4-5 паспортами. В иных странах гражданин имеет два зарубежных паспорта. В связи с электронным контролем за удостоверениями, наличие нескольких документов не создает проблем. Поскольку паспорта идентичны, не таят опасности в связи с преступностью и розыском. В Азербайджане пока нет подобной системы. Само собой, внедрение такой системы в Азербайджане было бы хорошим явлением, не таящим никакой опасности, поскольку в нашей стране наличествует единая электронная система установления личности".