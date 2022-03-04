О нас
Аудио новости

Минтруда: Сегодняшнее распоряжение президента охватит 100 тысяч пенсионеров

Минтруда: Сегодняшнее распоряжение президента охватит 100 тысяч пенсионеров Новое распоряжение президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области социальной защиты трудовых пенсионеров, получающих надбавки за выслугу лет" распространяется на пенсионеров, получающих надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет (военнослужащи
Социальная защита
4 марта 2022 г. 14:55
Минтруда: Сегодняшнее распоряжение президента охватит 100 тысяч пенсионеров

Новое распоряжение президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области социальной защиты трудовых пенсионеров, получающих надбавки за выслугу лет" распространяется на пенсионеров, получающих надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и др.).

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

Согласно распоряжению, Министерство в 2022 году будет выплачивать получающим надбавки за выслугу лет трудовым пенсионерам, которым пенсия назначена до 1 января 2022 года, ежемесячную материальную помощь в размере 10% от суммы ежемесячной пенсии (с учетом надбавок к стажу службы).

Материальная помощь будет выплачиваться ежемесячно с 1 января 2022 года вместе с их пенсией. Материальная помощь за январь и февраль им будет предоставлена вместе с пенсией за март.

Данная материальная помощь охватит также членов семей, получающих пенсию по потере кормильца - умерших военнослужащих, лиц, имевших специальные звания, государственных служащих, судей и т. д., имевших право на дополнительные надбавки за выслугу лет.

Эта материальная помощь охватит 100 тысяч пенсионеров соответствующей категории.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin bugünkü sərəncamı 100 min pensiyaçını əhatə edəcək

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi