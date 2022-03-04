Минтруда: Сегодняшнее распоряжение президента охватит 100 тысяч пенсионеров

Новое распоряжение президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области социальной защиты трудовых пенсионеров, получающих надбавки за выслугу лет" распространяется на пенсионеров, получающих надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет (военнослужащи

Новое распоряжение президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области социальной защиты трудовых пенсионеров, получающих надбавки за выслугу лет" распространяется на пенсионеров, получающих надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и др.).

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

Согласно распоряжению, Министерство в 2022 году будет выплачивать получающим надбавки за выслугу лет трудовым пенсионерам, которым пенсия назначена до 1 января 2022 года, ежемесячную материальную помощь в размере 10% от суммы ежемесячной пенсии (с учетом надбавок к стажу службы).

Материальная помощь будет выплачиваться ежемесячно с 1 января 2022 года вместе с их пенсией. Материальная помощь за январь и февраль им будет предоставлена вместе с пенсией за март.

Данная материальная помощь охватит также членов семей, получающих пенсию по потере кормильца - умерших военнослужащих, лиц, имевших специальные звания, государственных служащих, судей и т. д., имевших право на дополнительные надбавки за выслугу лет.

Эта материальная помощь охватит 100 тысяч пенсионеров соответствующей категории.