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Минтруда: Еще 16 лицам инвалидность назначена повторно

Минтруда: Еще 16 лицам инвалидность назначена повторно Проведено обследование 28 лиц, направление в отношении которых было внесено в электронную систему для продления срока инвалидности, назначенной по военным причинам, и лиц, у которых в документах об инвалидности были обнаружены противоречия.
Социальная защита
5 июля 2021 г. 12:54
Минтруда: Еще 16 лицам инвалидность назначена повторно

Проведено обследование 28 лиц, направление в отношении которых было внесено в электронную систему для продления срока инвалидности, назначенной по военным причинам, и лиц, у которых в документах об инвалидности были обнаружены противоречия.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в ходе обследований, проведенных соответствующей комиссией Государственного агентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации, было принято решение о назначении инвалидности 16-ти из этих лиц.

У 9 человек инвалидность была сочтена необоснованной по диагнозу и состоянию здоровья. 1 человеку дано направление на продолжение лечения, еще одному – на повторное обследование. Одному из обследуемых было рекомендовано предъявить военное решение для оценки инвалидности.

Прозрачность очного обследования обеспечивалась видеосъемкой, обеспечено участие представителей НПО.

Основная цель таких обследований заключается в обеспечении прозрачности при оценке инвалидности, пресечении необоснованного назначения инвалидности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 16 şəxsə təkrar əlillik təyin olunub

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