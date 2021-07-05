Минтруда: Еще 16 лицам инвалидность назначена повторно

Проведено обследование 28 лиц, направление в отношении которых было внесено в электронную систему для продления срока инвалидности, назначенной по военным причинам, и лиц, у которых в документах об инвалидности были обнаружены противоречия.

Проведено обследование 28 лиц, направление в отношении которых было внесено в электронную систему для продления срока инвалидности, назначенной по военным причинам, и лиц, у которых в документах об инвалидности были обнаружены противоречия.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в ходе обследований, проведенных соответствующей комиссией Государственного агентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации, было принято решение о назначении инвалидности 16-ти из этих лиц.

У 9 человек инвалидность была сочтена необоснованной по диагнозу и состоянию здоровья. 1 человеку дано направление на продолжение лечения, еще одному – на повторное обследование. Одному из обследуемых было рекомендовано предъявить военное решение для оценки инвалидности.

Прозрачность очного обследования обеспечивалась видеосъемкой, обеспечено участие представителей НПО.

Основная цель таких обследований заключается в обеспечении прозрачности при оценке инвалидности, пресечении необоснованного назначения инвалидности.