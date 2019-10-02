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Минтруда прекратило выдачу адресной социальной помощи 779 лицам

Минтруда АР прекратило выдачу адресной социальной помощи 779 лицам
© Report

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по обеспечению прозрачности и адресности государственной социальной помощи. 

Как сообщили Report в министерстве, в результате проведенных разбирательств выявились некоторые моменты, вызывавшие сомнения. 

Было установлено, что с 1 января текущего года 206 работодателей заключили трудовые договоры с 779 гражданами, которые были прекращены в очень короткие сроки. Оказалось, что заключенные трудовые договоры действовали в среднем в течение 16 дней. Некоторые договоры (таких случаев было 20) были расторгнуты спустя несколько часов после внесения уведомлений в электронную систему (VEMTAS). Выдача адресной социальной помощи 779 лицам была прекращена.

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