Министр: Ведется работа по созданию кадрового банка для малого и среднего бизнеса

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане ведется работа по созданию кадрового банка для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в своем выступлении на конференции, посвященной итогам реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы.

По его словам, на данный момент с министерством экономики, а также Агентством развития малого и среднего бизнеса проводятся совместные обсуждения.

С.Бабаев добавил, что автоматизация услуг занятости создаст для всех предпринимателей новые возможности в ряде направлений: "Для всех безработных и желающих трудоустроиться будет создана возможность прямого доступа к их базе. То есть, предприниматель получит возможность свободного доступа к рабочей силе, которую ищет. В этой области предпринимателей интересуют трудовые ресурсы".