Министр: В рамках программы самозанятости активы получили 5500 человек

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "В течение прошлого года программа самозанятости расширена более чем в 6 раз".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Он отметил, что в 2018 году в этой связи в министерстве были приняты 7800 обращений граждан: "7200 из них, пройдя различные курсы, программы, тренинги, защитили свои бизнес-планы. 5500 человек уже получили активы. Это регулярный процесс".

По словам С.Бабаева, примерно 85% обращений к программе самозанятости связаны с животноводством: "Остальные 15% - сфера производства и услуг. Среди них бывают желающие открыть кондитерский цех, салон красоты, интернет кафе, оказывать услуги общепита".