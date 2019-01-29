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    Министр: В рамках программы самозанятости активы получили 5500 человек

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "В течение прошлого года программа самозанятости расширена более чем в 6 раз".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

    Он отметил, что в 2018 году в этой связи в министерстве были приняты 7800  обращений граждан: "7200 из них, пройдя различные курсы, программы, тренинги, защитили свои бизнес-планы. 5500 человек уже получили активы. Это регулярный процесс".

    По словам С.Бабаева, примерно 85% обращений к программе самозанятости связаны с животноводством: "Остальные 15% - сфера производства и услуг. Среди них бывают желающие открыть кондитерский цех, салон красоты, интернет кафе, оказывать услуги общепита".

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