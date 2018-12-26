Министр Сахиль Бабаев внес ясность в вопрос о лицах, собирающихся на пенсию

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Пенсионное обеспечение 70% лиц, которые выйдут на пенсию в 2019 году, будет осуществляться в автоматизированной форме".

Как сообщает Report, об этом международной научно-практической конференции министерства труда и социальной защиты населения на тему "Развитие системы социальной защиты Азербайджана: вчера, сегодня и завтра" сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что с 2019 года в Азербайджане 70% достигших пенсионного возраста лиц в день своего рождения получат пенсионное обеспечение без сбора каких-либо документов и посещения каких-либо управлений: "Посредством смс или email-уведомлений они будут извещены об этом. Им будет предоставлена информация о размере пенсии, банке, где они могут взять свою пенсионную карту. В следующем году мы подготовим законодательную базу в связи с оставшимися 30% лиц, которые выйдут на пенсию на льготных условиях".