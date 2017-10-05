Министр: Проект по полной индексации пенсий будет представлен в Администрацию президента до конца года

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Стамбул. 5 октября. REPORT.AZ/ Проект по индексации всей суммы трудовых пенсий будет представлен в Администрацию президента до конца года.

Об этом турецкому бюро Report сообщил находящийся в Стамбуле с визитом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Министр напомнил, что с 1 июня 2017 в закон "О трудовой пенсии" внесены соответствующие изменения: "В законе уже уточнены новые формы роста пенсий. В начале каждого года, согласно скорости роста по стране зарплаты предыдущего года, будет индексироваться вся сумма пенсии. В конце года мы получим из Государственного комитета статистики официальную информацию о скорости роста средней зарплаты по стране в 2017 году и, согласно этому уровню, представим главе государства соответствующее предложение по индексации всей суммы трудовых пенсий".

С.Муслимов полагает, что это верный метод. По его словам, в большинстве стран мира рост трудовых пенсий происходит в такой форме: "Потому что по недавним изменениям больше нет понятия базовая часть трудовых пенсий. Ранее базовая часть повышалась по соответствующему распоряжению президента, страховая часть индексировалась согласно проценту инфляции в стране. Больше нет понятия базовая часть, есть полная сумма пенсий. Нужно индексировать эту сумму, и в индексации за основу берется процент годового роста средней заработной платы в стране".

Министр отметил, что кроме того, созданы условия для накопления разными людьми на личные счета еще большей суммы. С.Муслимов выделил, что рост их пенсий связан с этим: "В то же время по новому закону счета социальных страховок открыты на персональных счетах. То есть любой желающий через банк может перечислять туда деньги и добиться таким образом роста своей пенсии".