Министр: Повышение страховой части пенсий коснется 1 млн 240 тыс. человек

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Распоряжение президента "Об индексации страховой части трудовых пенсий" от 21 января 2017 года предусматривает очередное повышение трудовых пенсий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что согласно распоряжению, Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения согласно индексу потребительских цен на 2016 год, 1 января 2017 года должен обеспечить индексирование страховой части всех видов трудовых пенсий: "В прошлом году в нашей стране был зарегистрирован 12,4 процентный индекс потребительских цен. Согласно распоряжению главы государства "Об индексации страховой части трудовых пенсий" от 21 января 2017 года, будет произведена индексация сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в индивидуальной учетной системе. На индексацию страховой части трудовых пенсий ежемесячно будет направлено дополнительно около 10,21 млн манатов, а в течение года 122,5 млн манатов. Процесс повышения страховой части трудовых пенсий коснется 94 процентов пенсионеров или 1 млн 240 тыс. человек".

С.Муслимов подчеркнул, что процесс индексации сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в индивидуальной учетной системе будет выполнен в автоматизированном порядке. Выплату февральской пенсии произведут вместе с надбавками к базовой и страховой части пенсий.

Министр добавил, что количество пенсионеров в Азербайджане в прошлом году выросло на 16,1 тыс. человек или 1,24 процента (в том числе по возрасту на 0,4 процента, за потерю главы семьи 3,9 процента, за инвалидность 2,06 процента) и по состоянию на 1 января 2017 года составило 1 316 тыс. человек.