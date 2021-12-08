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Министр: Назначены социальные выплаты 20 тыс. членам семей шехидов

Министр: Назначены социальные выплаты 20 тыс. членам семей шехидов 12:47
Социальная защита
8 декабря 2021 г. 13:44
Министр: Назначены социальные выплаты 20 тыс. членам семей шехидов

"После Отечественной войны 35 тыс. человек была оказана 41 тыс. видов услуг. Назначены социальные выплаты 20 тыс. членам семей шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев во время выступления на пресс-конференции, посвященной годичной деятельности Фонда "YAŞAT".

По его словам, в этом году членам семей шехидов и инвалидам войны было предоставлено около 2 600 квартир. Услугами социально-психологической поддержки воспользовались 10 тысяч человек. Более 1000 человек обеспечены креслами на колесах. 163 солдата-инвалида войны получили 174 электронных протезов нового поколения. После этого также планируется поставить около 12-17 таких протезов. Тем самым будут созданы условия для интеграции этих людей в повседневную жизнь и доступа на рынок труда".

Министр сказал, что 5 500 членов семей шехидов и инвалидов войны были привлечены к программе самозанятости: "Дополнительно 2500 человек обеспечены работой. Около 1300 членов семей шехидов и ветеранов получили работу в рамках марафона занятости".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Vətən müharibəsindən sonra 20 min şəhid ailəsi üzvünə sosial ödəniş təyin edilib"

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