Министр: Назначены социальные выплаты 20 тыс. членам семей шехидов

12:47

"После Отечественной войны 35 тыс. человек была оказана 41 тыс. видов услуг. Назначены социальные выплаты 20 тыс. членам семей шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев во время выступления на пресс-конференции, посвященной годичной деятельности Фонда "YAŞAT".

По его словам, в этом году членам семей шехидов и инвалидам войны было предоставлено около 2 600 квартир. Услугами социально-психологической поддержки воспользовались 10 тысяч человек. Более 1000 человек обеспечены креслами на колесах. 163 солдата-инвалида войны получили 174 электронных протезов нового поколения. После этого также планируется поставить около 12-17 таких протезов. Тем самым будут созданы условия для интеграции этих людей в повседневную жизнь и доступа на рынок труда".

Министр сказал, что 5 500 членов семей шехидов и инвалидов войны были привлечены к программе самозанятости: "Дополнительно 2500 человек обеспечены работой. Около 1300 членов семей шехидов и ветеранов получили работу в рамках марафона занятости".