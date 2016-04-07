​Министр: Память азербайджанских шехидов увековечат

Физули. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Нами будут предприняты все необходимые меры по увековечению памяти шехидов, проявивших героизм в военных операциях в последние дни на линии соприкосновения войск".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, будут выполнены данные президентом Ильхамом Алиевым поручения, направленные на улучшение материального благосостояния семей шехидов: "В настоящее время мы ждем от исполнительных властей городов и районов списки лиц, получивших статус шехида. Кроме того, медики делают все возможное для продолжения лечения раненых и улучшения состояния их здоровья. При необходимости некоторым больным может быть установлена инвалидность. В соответствии с этим, возможна выдача им президентской пенсии по инвалидности, а также других видов пенсий и пособий. Кроме того, будет контролироваться вопрос выдачи им квартир и автомобилей".

Министр добавил, что городские и районные исполнительные власти окажут лицам этой категории всю необходимую помощь.