​Министр: Падение цен на нефть не скажется на процессе выдачи пенсий и пособий

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Падение цен на нефть не скажется на процессе выдачи пенсий и пособий".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам отметил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

С.Муслимов сказал, что все социальные проекты и программы осуществляются в предусмотренном порядке и своевременно: "В настоящее время оплата пособий, пенсий и социальных выплат производится своевременно. Сегодня экономика в Азербайджане на этапе диверсификации. Постепенно доля ненефтяного сектора в ВВП растет. Азербайджан обладает достаточными резервами как в сфере занятости, так и в других сферах, а также в формировании госбюджета. Министерство считает, что падение цен на нефть не вызовет проблем в выполнении тех или иных социальных проектов".