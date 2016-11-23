Министерство: Сведения об организации временных убежищ в Баку являются дезинформацией

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения не организовывало временные убежища в Баку.

Как сообщили Report на "горячей линии" министерства (142), после снега и мороза вчера ночью в соцсетях распространилась информация о создании временных убежищ. Эта дезинформация: "В эти дни министерство не организовывало никаких временных убежищ в Баку. Информация о создании 5-дневных убежищ по адресам - Хатаинский проспект, 11 в Наримановском районе, ул. С.Рустама, 69 в Насиминском районе, ул. Сараево, 20 в Хатаинском районе, ул. А.Илдырыма, 18 в Хазарском районе и ул. Г.Гараева, 118 в Низаминском районе относится к 2014 году".