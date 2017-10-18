Министерство: Сообщения о прекращении выдачи соцпособий инвалидам направлены на введение в заблуждение общественного мнения

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Распространенные некоторыми СМИ со ссылкой на Милли Меджлис сведения о якобы возможных изменениях в системе обеспечения инвалидов социальными пособиями и прекращении выдачи социальных пособий инвалидам с нормальным социальным положением, не имеют никакого основания".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

По его словам, на данный момент в правительстве не обсуждается никаких связанных с указанным вопросом проектов: "В министерстве также связались с парламентским комитетом по труду и социальной политике, где заявили, что вопрос о прекращении выдачи социальных пособий инвалидам с нормальным социальным положением не обсуждался. Все это направлено на введение в заблуждение общественного мнения".