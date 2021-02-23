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Министерство прокомментировало разговоры о повышении пенсионного возраста

Министерство прокомментировало разговоры о повышении пенсионного возраста "В настоящее время пенсионный возраст населения в стране не высокий. В связи с этим проводятся регулярные анализы и наблюдения"
Социальная защита
23 февраля 2021 г. 13:17
Министерство прокомментировало разговоры о повышении пенсионного возраста
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"В настоящее время пенсионный возраст населения в стране не высокий. В связи с этим проводятся регулярные анализы и наблюдения".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Yeni TV" сказал начальник отдела контроля за пенсионной политикой и индивидуальным учетом Министерства труда и социальной защиты Азербайджана Эльнур Аббасов.

Э.Аббасов отметил, что в Азербайджане порог пенсионного возраста не высокий: "В связи с увеличением продолжительности жизни пенсионный возраст поэтапно увеличивается. Процесс будет завершен по достижении 65 лет".

Заведующий отделом подчеркнул, что в настоящее время, согласно данным Госкомстата, средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляет 77 лет. Мнения о высоком пенсионном возрасте не основаны на логике и исследованиях. Сегодня в стране 1 млн 232 тыс. пенсионеров. 54% из них получают пенсию более 12 лет. Их пенсионный капитал уже исчерпан.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik pensiya yaş həddinin yüksək olması fikrinə münasibət bildirib

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