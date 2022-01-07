Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников

В связи с доведением минимальной заработной платы в Азербайджане до 300 манатов Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения принимает строгие меры контроля за тем, чтобы минимальная заработная плата

В связи с доведением минимальной заработной платы в Азербайджане до 300 манатов Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения принимает строгие меры контроля за тем, чтобы минимальная заработная плата на рабочих местах не была ниже этой суммы.



Как передает Report, об этом было заявлено на совещании, посвященном итогам деятельности Государственной службы инспекции труда за 2021 год и предстоящим задачам.



Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что распоряжениями Президента Ильхама Алиева в нашей стране достигнут серьезный прогресс в развитии системы оплаты труда.



Было отмечено, что минимальная заработная плата, которая в начале 2019 года составляла 130 манатов, за последние 3 года увеличилась в 2,3 раза, достигнув отметки 300 манатов, а прожиточный минимум за этот год (210 манатов) превысил 43%.



На заседании была отмечена важность осуществления строгого контроля за минимальной заработной платой на рабочих местах, а также защиты трудовых прав работников.



На основании нового плана мероприятий была доведена до внимания работа, проводимая в этом направлении.



Было отмечено, что посредством подсистемы” уведомление о трудовом договоре " осуществляется электронный контроль за ситуацией в этой сфере. Вся информация о трудовых договорах, а также о внесении изменений или расторжении договоров отражена в этой подсистеме.



В подсистеме введено ограничение на фиксацию в трудовом договоре заработной платы ниже минимальной заработной платы.



В трудовых договорах, в которых до 1 января этого года была зафиксирована заработная плата ниже 300 манатов, с первого дня Нового года посредством электронной системы соответствующим работодателям было доставлено предупреждающее сообщение.