Министерство: В Азербайджане выявлены факты занижения размера пенсий

В Азербайджане обнаружен факт расчета пенсий 300 человек ниже размера, предусмотренного законодательством.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Управления назначений по специальным условиям Государственного фонда соцзащиты при министерстве труда и социальной защите населения обеспечило перерасчет пенсий этих граждан путем приведения в соответствие с законодательством.
Кроме того, у 75 граждан, получающих пенсию за потерю кормильца, пенсия пересчитана и увеличена на 45%. Эти приросты начали выдавать, рассчитывая с момента появления у этих лиц права на пенсию.
В настоящее время соответствующие работы продолжаются.
Səid QəribАвтор новости