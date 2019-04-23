Министерство: В Азербайджане выявлены факты занижения размера пенсий

В Азербайджане обнаружен факт расчета пенсий 300 человек ниже размера, предусмотренного законодательством.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Управления назначений по специальным условиям Государственного фонда соцзащиты при министерстве труда и социальной защите населения обеспечило перерасчет пенсий этих граждан путем приведения в соответствие с законодательством.

Кроме того, у 75 граждан, получающих пенсию за потерю кормильца, пенсия пересчитана и увеличена на 45%. Эти приросты начали выдавать, рассчитывая с момента появления у этих лиц права на пенсию.

В настоящее время соответствующие работы продолжаются.