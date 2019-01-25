Министерство объявило о новшествах в области усыновления

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Будет оказана поддержка для возвращения детей, лишенных родительской опеки, в свои семьи".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции на тему "Усовершенствование управления в сфере усыновления" сказал завотделом политики социальной защиты инвалидов министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев.

По его словам, 10 декабря 2018 года президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по совершенствованию управления в сфере усыновления": "Согласно указу, министерству труда и социальной защиты населения предоставлены полномочия по урегулированию, операциям, механизмам и ряду вопросов, связанных с усыновлением. Сюда также входит учет детей, лишенных родительской опеки, усыновленных детей и лиц, желающих усыновить ребенка".

Сабир Годжаев добавил, что в связи с этим уже действует созданная в министерстве специальная рабочая группа в составе экспертов из различных сфер: "Наша цель заключается в том, чтобы каждому ребенку нашлась достойная семья. Основная цель заключается в возвращении этого ребенка в свою семью. Уже подготовлен ряд предложений и проектов для внесения изменений с соответствующее законодательство".