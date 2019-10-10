Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей поддерживает акцию с хэштегом qadınaşiddətəson

"Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей поддерживает начатую в последние дни в соцсетях акцию с хэштегом #qadınaşiddətəson и поддерживает эту идею".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, Комитет и раньше поддерживал подобные кампании: "Очень жаль, что в обществе встречаются те, кто нормально воспринимает факты насилия. Встречаются случаи, когда вместо того, чтобы оказать помощь женщине, подвергающейся на улице насилию, окружающие снимают происходящее на камеру. В обществе должно измениться отношение к женщине. Женщина - это мать, сестра, дочь. К большому сожалению 86% фактов насилия совершаются в отношении женщин и детей. Считаю, что госструктуры должны всерьез заняться этим вопросом".