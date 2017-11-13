Материалы в связи с отсутствием контрактов у рабочих в строительных компаниях направлены в Генпрокуратуру Азербайджана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Продолжается проведение выездных мониторингов со стороны Центра мониторинга трудовых отношений Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана в строительных компаниях в связи с регулированием неофициальных трудовых отношений в сфере строительства.

Как сообщили Report в секторе по связям с общественностью отдела информационного обеспечения Центра, поступающие от госорганов данные в связи со строительными компаниями анализируются и в случае наличия основания выездная мониторинговая группа центра осуществляет проверку на строительных объектах.

Было отмечено, что на сегодняшний день со стороны Центра мониторинга трудовых отношений в целом было осуществлено 15 выездных мониторингов. В городе Баку был проведен выездной мониторинг в связи с регулированием неофициальных трудовых отношений, охватывающий 43 юридических и физических лиц.

За время проведения проверок из 557 сотрудников 382 работали по договору (106 по служебном договору), 175 без наличия трудового договора.

Выявленные по результатам мониторинга факты для принятия соответствующих мер были направлены в министерство труда и социальной защиты населения и в Генеральную прокуратуру.

Центр мониторинга предупреждает, что с учетом того, что мониторинги будут постоянно продолжаться, необходимо оформлять трудовые договоры в электронной форме и до того как договор не вступит в силу в системе трудового уведомления рабочий не должен быть привлечен на работу в строительстве.

Мониторинги продолжаются и результаты будут обнародованы.