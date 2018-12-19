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    Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника каждой семье, получающей на 28 декабря 2018 года адресную государственную социальную помощь, будет выдана единовременная помощь в размере 100 манатов.

    Для финансирования единовременной помощи из неизрасходованной остаточной части средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для адресной государственной социальной помощи и социальных пособий выделят 5 млн манатов.

    Кабмину, министерству финансов, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики даны соответствующие поручения. 

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