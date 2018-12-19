Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника каждой семье, получающей на 28 декабря 2018 года адресную государственную социальную помощь, будет выдана единовременная помощь в размере 100 манатов.

Для финансирования единовременной помощи из неизрасходованной остаточной части средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для адресной государственной социальной помощи и социальных пособий выделят 5 млн манатов.

Кабмину, министерству финансов, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики даны соответствующие поручения.