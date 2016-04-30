Лейла Алиева посетила Реабилитационный центр для лиц с синдромом Дауна и детский дом

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Реабилитационном центре для лиц с синдромом Дауна.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, встретившись с детьми с синдромом Дауна, Лейла Алиева поинтересовалась ходом созданных в Центре реабилитационных курсов.

Напомним, что функционирующий с 2013 года Реабилитационный центр для лиц с синдромом Дауна построен по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В Центре имеются дошкольные подготовительные курсы по различным предметам, компьютерный кабинет, кабинет логопеда, комната для родителей, спортивный зал и плавательный бассейн, кино- и театральные залы. Здесь также функционируют кружки скульптуры, ковроткачества, шитья, изобразительного искусства.

Побывав в помещениях для кружков, развлечений и подготовительных курсов, Лейла Алиева посмотрела спектакль, подготовленный действующим в центре театром "Деджеллер".

Отметим, что со дня своего основания Фонд Гейдара Алиева реализует различные проекты и программы в социальной сфере и в области здравоохранения. Главная цель этих программ – помочь детям, а также любому нуждающемуся в интеграции в общество. Фонд Гейдара Алиева также осуществляет программы поддержки детям, лишенным родительской опеки. Регулярная работа в этом направлении служит созданию для детей, лишенных родительской опеки, семейной атмосферы, обеспечению социальных нужд и отдыха детей в детских домах и школах-интернатах, улучшению их обучения.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева регулярно посещают детские дома и школы-интернаты, проводят время с малышами и подростками, которые уже стали для них родными. В очередной раз посетив детский дом номер 1 в Насиминском районе, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева навестила воспитывающихся здесь малышей. Этот детский дом был капитально отремонтирован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и вновь открылся 10 мая 2015 года. Здание полностью обновлено, оснащено современным оборудованием, его обитатели окружены постоянной заботой Фонда Гейдара Алиева.