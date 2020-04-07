Каким безработным выдадут единовременные выплаты в Азербайджане?

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Анализ обращений, поступивших за последние два дня, для регистрации через электронную систему в качестве безработных с целью получения 190 манатов единовременной выплаты во время пандемии, показывает, что во многих случаях обращения поступают от лиц, которые по законодательству не соответствуют статуту безработного (имеют фактическое место работы, доход).

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что согласно законодательству о занятости, безработными считаются лица без работы и дохода, трудоспособные люди, зарегистрированные как безработные.

В министерстве сообщили, что услуги по занятости полностью электронизированы, регистрация безработных также осуществляется в электронной форме посредством портала www.e-sosial.az.

Единовременные выплаты получат, основываясь на принципе адресности, пострадавшие от пандемии безработные, за исключением лиц, получающих сейчас от государства социальные выплаты. То есть единовременную выплату планируется выдавать безработным, а именно, не имеющим никакого дохода лицам.