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Как предотвращают случаи суицида среди военнослужащих в Грузии

Как предотвращают случаи суицида среди военнослужащих в Грузии Грузинские военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в ходе российско-грузинской войны 2008 года, и сегодня проходят курс психологической и физической реабилитации в зависимости от необходимости.
Социальная защита
23 июля 2022 г. 09:38
Как предотвращают случаи суицида среди военнослужащих в Грузии

Грузинские военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в ходе российско-грузинской войны 2008 года, и сегодня проходят курс психологической и физической реабилитации в зависимости от необходимости.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявила заведующая отделом психологической поддержки Департамента по социальным вопросам и психологическому обеспечению министерства обороны Грузии Нита Чабашвили.

По ее словам, после августовской войны среди военнослужащих было не так много самоубийств.

На вопрос о том, есть ли у грузинских военных признаки “вьетнамского синдрома”, психолог ответил, что такого рода стрессовых расстройств не наблюдалось: “Вьетнамский синдром” сейчас называют посттравматическим стрессовым расстройством. В настоящее время случаев подобных нарушений среди наших военнослужащих нет. Некоторые симптомы, характерные для этого расстройства, в основном встречаются среди военнослужащих, принимавших участие в миссиях в Афганистане”.

По мнению Н.Чабашвили, для участников войны важно, чтобы услуги, связанные с психическим здоровьем, были доступны: “Своевременное выявление случаев психических расстройств, оценка психического состояния и назначение соответствующего лечения должны проводиться как психиатром, так и психотерапевтом. Процесс лечения должен осуществляться в сотрудничестве этих двух специалистов”.

Эксперт также рассказала о превентивных мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения самоубийств среди военнослужащих, вернувшихся с войны: “Военные должны периодически проходить обследования, им должно назначаться соответствующее лечение в случае выявления риска суицида.

По мнению психолога, к вопросу освещения суицидов среди военнослужащих в прессе следует подходить с особым вниманием: “К сожалению, в некоторых случаях популяризируют и фетишизируют человека, который пытался совершить суицид. Таких случаев быть не должно, и этому вопросу нужно уделить большое внимание. Требуется правильно понимать, в каких рамках такая информация должна освещаться и распространяться”.

Специалист отметила необходимость реализации программы по предотвращению самоубийств как в армии, так и в обществе: "Департамент по социальным вопросам и психологическому обеспечению министерства обороны Грузии оказывает психологические услуги военнослужащим. Сами Силы обороны также должны иметь службы психического здоровья. Эти услуги очень важны для получения психологической помощи военнослужащими и членами их семей. Благодаря заботе со стороны государства, риски самоубийств снижаются в результате своевременного вмешательства. В грузинской армии любой военнослужащий и члены его семьи имеют возможность воспользоваться услугами психиатрической реабилитации. Забота о военных позволяет снизить риск самоубийств и справиться с этой ситуацией”.

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