Как можно уберечь детей от стресса перед экзаменом - СОВЕТ ПСИХОЛОГА

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Для абитуриентов в Азербайджане на первом месте стоит предметная подготовка в вузы и без внимания остается психологическая подготовка".

Об этом Report заявил психолог Эльнур Рустамов.

Он отметил, что в Азербайджане, когда говорят о поступлении в вуз, предусматривается только подготовка по предмету : "Родители думают, что посещения лучшего репетитора достаточно для поступления в университет. Практика же показывает, что со временем этот подход приводит к возникновению проблем между родителями и детьми".

Э.Рустамов отметил, что в стране немало абитуриентов, которые после посещения репетиторов поступили в вузы с высокими баллами: "В этом аспекте родители наряду с предметной подготовкой должны уделять внимание психологической подготовке. Речь не идет о посещении психолога каждую неделю. С 1992 года по сегодняшний день проходные баллы в вузы не растут. Неужели уровень грамотности абитуриентов действительно низок?! Наоборот, они могут выполнить все тесты. Просто по ряду психологических моментов они демонстрируют низкие результаты на вступительных экзаменах. На учебных курсах, а также родители и репетиторы не принимают во внимание психологическую подготовку. Родители отводят детей к психологу только за день или два до экзамена. В то время когда эта психологическая подготовка должна начаться за несколько месяцев до экзамена. Вместо этого родители отдают предпочтение посещать вместе с детьми святые места. Было бы лучше вместо этого отвести абитуриента к психологу".

По его мнению, абитуриенты еще до экзамена должны ознакомиться с местом проведения экзамена: "Некоторые абитуриенты ходят к репетиторам, хорошо усваивают программу, но показывают слабый результат на экзамене. Здесь оказывает свое влияние и место проведения экзамена. Потому что человеку трудно приспособиться к месту, где он находится впервые".

Психолог дал советы абитуриентам: "Абитуриенты обязательно должны получить благословение преподавателей и людей причастных к их подготовке. За день до экзамена выйти на вечернюю прогулку, уделить много времени сну, хорошо выспаться. Родителям следует говорить с детьми на духовные темы, и это может мотивировать их. Абитуриенты могут делать паузу на 2-3 минуты в конце каждого часа отведенных на экзамен 3 часов. Надо просидеть до окончания экзамена, не нужно торопиться покидать зал. Рекомендуется до конца и внимательно читать экзаменационные вопросы. В большинстве случаев причиной механических ошибок является именно невнимательность. На экзамене не надо отвечать на вопросы, на которые вы не знаете ответа".

Отметим, что 20 мая пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Азербайджана на 2018/2019 учебный год.