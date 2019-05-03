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Кабмин Азербайджана отменил "Порядок определения стоимости жилой площади с целью ипотечного кредитования"

Кабмин отменил "Порядок определения стоимости жилой площади"

Кабинет министров Азербайджана отменил "Порядок определения рыночной стоимости 1 кв. м жилой площади с целью ипотечного кредитования" от 31 августа 2016-го года.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

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