Кабмин Азербайджана отменил "Порядок определения стоимости жилой площади с целью ипотечного кредитования"

Кабмин отменил "Порядок определения стоимости жилой площади"

3 мая, 2019 05:39

https://report.az/storage/news/398e9049020c4e747ab9ef8f1c2cb96d/f056a6fa-fd91-42ce-b3fe-dcd05c6fbaa1_292.jpg Кабинет министров Азербайджана отменил "Порядок определения рыночной стоимости 1 кв. м жилой площади с целью ипотечного кредитования" от 31 августа 2016-го года. Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

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