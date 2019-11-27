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Кабмин Азербайджана утвердит нормативную базу профстандартов

Кабмин Азербайджана утвердит нормативную базу профстандартов

"В ближайшее время ожидается утверждение премьер-министром проекта нормативной базы профессиональных стандартов".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики занятости Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Сулейманов.

По его словам, внедрение профессиональных стандартов чрезвычайно важно: "Профессиональные стандарты отражают минимальные знания и навыки человека в определенной области. Мы уверены, что внедрение новых стандартов повысит производительность труда. Люди станут эффективнее выполнять свою работу, а работодатели будут лучше оценивать сотрудников".

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