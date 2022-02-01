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Из Ирака и Сирии в Азербайджан репатриированы 340 детей

Из Ирака и Сирии в Азербайджан репатриированы 340 детей Министерство труда и социальной защиты населения оказывает необходимую социальную поддержку репатриированным из Ирака и Сирии в страну гражданам. В целом с 2018 года и по сей день надлежащие госструктуры репатриировали в Азербайджан 358 граждан страны.
Социальная защита
1 февраля 2022 г. 12:07
Из Ирака и Сирии в Азербайджан репатриированы 340 детей

Министерство труда и социальной защиты населения оказывает необходимую социальную поддержку репатриированным из Ирака и Сирии в страну гражданам. В целом с 2018 года и по сей день надлежащие госструктуры репатриировали в Азербайджан 358 граждан страны.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов заявил на брифинге.

По словам председателя, из них 340 – дети, 18 – женщины: "В прошлом году в целом 81 наш гражданин был репатриирован из указанных стран, из них 49 размещены в учреждение социальных услуг. Соцработники Агентства проводят с ними соответствующую психосоциальную реабилитационную работу, процесс продолжается".

Он отметил, что сотрудники Государственного фонда социальной защиты, Государственного управления занятости и Агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации создали мобильные группы из трех человек для оказания поддержки этим семьям. Они совершили 79 визитов в семьи 87 детей-репатриантов, проживающих в Баку и поселках, Сумгайыте и Абшероне: "Во время этих визитов изучались и регистрировались социальные проблемы и другие нужды семей, приняты меры для оказания соответствующей поддержки. Продолжаются мероприятия для оказания необходимых социальных услуг этим лицам и членам их семей".

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Версия на английском языке 340 children repatriated from Iraq, Syria to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İraq və Suriyadan Azərbaycana qaytarılan uşaqların sayı açıqlanıb

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