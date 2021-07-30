ИВ Баку пригласила жителей столицы участвовать в субботнике

В целях устранения последствий наблюдавшегося в городе Баку в течение двух дней сильного циклона и нестабильных погодных условий, а также проведения широкомасштабных работ по очистке Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении 31 июля с

В целях устранения последствий наблюдавшегося в городе Баку в течение двух дней сильного циклона и нестабильных погодных условий, а также проведения широкомасштабных работ по очистке Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении 31 июля субботника во всех районах города.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, во время субботника будут вымыты проспекты и улицы, тротуары, бордюры и фонарные столбы, ограждения, витрины магазинов, рекламные щиты, деревья и зеленые насаждения, поврежденные деревья будут обрезаны, выполнены другие работы по очистке и дезинфекции.

ИВ города Баку призывает жителей столицы быть активными в этих работах, обращается к предпринимателям и работникам частного сектора и приглашает их навести чистоту и порядок на фасадах и витринах принадлежащих им торговых объектов, объектов общепита и др.