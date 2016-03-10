Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Илахыр чершенбе" в Баку отметят торжественно.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Согласно информации, 15 марта в 10:30 собравшиеся на отрезке от станции метро "Ичеришехер" до здания столичной мэрии новрузовские персонажи Деде Горгуд, Бахар гызы, Коса, Кечель и музыканты под сопровождение каравана верблюдов и фаэтонов направятся в "Атешгях" в Сураханах.

Праздничный караван начнет свой путь у здания столичной мэрии, пройдет по улице Истиглалийет, мимо Дворца Гейдара Алиева, по проспекту Бюльбюля, улицам Хагани, Низами, рядом с памятником Хатаи и фонтанов, выйдет к станции метро "Короглу", а оттуда через ведущую в аэропорт автомагистраль двинется к "Атешгях" в Сураханах.

Взяв в "Атешгях" пламя, караван вернется по маршруту аэропортовская магистраль, станция метро "Короглу", Комплекс фонтана "Алов" (пламя), проспект Гейдара Алиева, улица Юсифа Сафарова, 28 Мая, проспект Рашида Бейбутова, улица Физули, Дворец Гейдара Алиева. Затем принесенным пламенем разожгут костер в Центральном городском парке, а Деде Горгуд даст свои напутствия. В 19:00 начнется концерт с участием мастеров искусств. Завершится праздничное мероприятие фейерверком.