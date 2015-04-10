​Хиджран Гусейнова приняла граждан в Агджабеди

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова приняла граждан в Агджабединском районе.

Как сообщили Report из комитета, на приеме участвовали жители Тертерского, Физулинского, Бардинского, Геранбойского, Агдамского, Лачинского, Ходжалинского районов.

К председателю комитета с проблемами обратились 11 семей. Х.Гусейнова выслушала проблемы граждан и на месте решила многие из них.

Обращения в основном были связаны с защитой прав женщин, занятостью и прочими вопросами. В то же время, были рассмотрены обращения, решение которых находилось не в компетенции комитета. Их рассмотрением займутся соответствующие структуры.

Отметим, что до приема состоялась встреча с активистками Агджабединского района.